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Лишь один из травмированных «Мадрида» может восстановиться к матчу с «Бетисом». Последние новости с тренировки «Реала»

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«Мадрид» обыграл «Гранаду» в 15-м туре Ла Лиги и готовится к матчу с «Бетисом».

«Королевский клуб» продолжает бороться с кризисом травм. С последней тренировки команды приходят хорошие новости. Как пишет Marca, Лука Модрич работал один, но у него есть все шансы выйти на поле в ближайшей игре.

При этом хорват – единственный игрок, чьего возвращения поклонники «сливочных» могут ждать в этом году. По сведениям издания, Тчуамени, Гюлер, Карвахаль и Винисиус вернуться в строй уже в 2024. Милитао и Куртуа продолжают восстанавливаться после разрыва «крестов».

Фото с последней тренировки «Реала»:

Одноклубников порадовал Беллингем. Джуд принес на тренировку недавно завоеванную награду Golden Boy.

«Реал» отправится в гости к «Бетису» 9 декабря.

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