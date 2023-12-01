Анчелотти спросили, кого ему напоминает Беллингем. Он вспомнил обладателя «Золотого мяча»

Есть общие черты.

Во время пресс-конференции главного тренера «Мадрида» Карло Анчелотти спросили, кого ему больше напоминает Джуд Беллингем − Ди Стефано, Зидана или Кройффа. Итальянец взял паузу, а потом сказал, что у него есть другой вариант.

«К сожалению, я никогда не видел, как играет Ди Стефано. В своем предыдущем интервью я сравнил Джуда с Зиданом, и, что ж... Я бы сказал, что очень удивлен тем, что он показывает. Я так же был удивлен, когда увидел игру Кака. Я не говорю, что он похож на Кака, но в нем есть определенно что-то от него».

Вместе с Карлетто Кака в «Милане» выиграл множество трофеев, а также выиграл «Золотой мяч».