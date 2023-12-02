Фанаты «Аль-Хилаля» дразнили Роналду выкриками о Месси. Криштиану ответил воздушным поцелуем!

Фанаты «Аль-Хилаля» изо всех сил старались зацепить Криштиану Роналду во вчерашнем матче между их командой и «Аль-Насром».

Они дразнили португальца кричалками о Месси. Криштиану показывал, что не слышит сторонников оппозиции.

Они продолжали скандировать, когда Роналду покидал поле в конце игры, но эти скандирования не смогли стереть широкую улыбку с лица Криштиану. Он ничуть не разочаровался, более того, он посылал воздушные поцелуи.

К несчастью для Криштиану, «Аль-Хилал» одержал верх на поле, победив «Аль-Наср» со счетом 3–0.