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Фанаты «Аль-Хилаля» дразнили Роналду выкриками о Месси. Криштиану ответил воздушным поцелуем!

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Фанаты «Аль-Хилаля» изо всех сил старались зацепить Криштиану Роналду во вчерашнем матче между их командой и «Аль-Насром».

Они дразнили португальца кричалками о Месси. Криштиану показывал, что не слышит сторонников оппозиции.

Они продолжали скандировать, когда Роналду покидал поле в конце игры, но эти скандирования не смогли стереть широкую улыбку с лица Криштиану. Он ничуть не разочаровался, более того, он посылал воздушные поцелуи.

К несчастью для Криштиану, «Аль-Хилал» одержал верх на поле, победив «Аль-Наср» со счетом 3–0. 

 

 

3 комментария
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Лучших всегда ненавидят!
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Ответ Стив Джонсон
Лучших всегда ненавидят!
Гитлера всегда ненавидят (вот уже 80 лет как). Ты говоришь, что всегда ненавидят лучших. Так и запишем: оправдание нацизма.
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