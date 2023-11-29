Хоселу извиняется перед болельщиками «Мадрида» после гола в матче с «Наполи»

Хоселу поставил победную точку в матче «Реала» с «Наполи» со счетом 4:2, забив четвертый гол в добавленное время.

Испанец воспользовался отличным навесом Беллингема и сильно пробил мимо Алекса Мерета.

Нападающему было неловко праздновать гол, и он сложил руки, исполнив жест, который выглядел как извинение перед болельщиками «Мадрида».

Причина такого празднования в том, что Хоселу легко мог забить в прошедшем матче три-четыре гола, но он упустил несколько хороших моментов. Публика на «Бернабеу» аплодировала 33-летнему игроку после его празднования.