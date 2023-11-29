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Хоселу извиняется перед болельщиками «Мадрида» после гола в матче с «Наполи»

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Хоселу поставил победную точку в матче «Реала» с «Наполи» со счетом 4:2, забив четвертый гол в добавленное время.

Испанец воспользовался отличным навесом Беллингема и сильно пробил мимо Алекса Мерета.

Нападающему было неловко праздновать гол, и он сложил руки, исполнив жест, который выглядел как извинение перед болельщиками «Мадрида».

Причина такого празднования в том, что Хоселу легко мог забить в прошедшем матче три-четыре гола, но он упустил несколько хороших моментов. Публика на «Бернабеу» аплодировала 33-летнему игроку после его празднования.

1 комментарий
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Хоселу - хорошая, рабочая лошадка. Конечно, иногда не хватает мастерства и навыков, но и он не суперзвезда, поэтому достаточно того что он уже делает на поле. Свои голы в любом случае не упускает
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