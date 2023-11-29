Хоселу объяснил безумный момент против «Кадиса», когда он не стал завершать в пустые ворота – дело не в офсайде

Во время победы «Реала» над «Кадисом» со счетом 3:0 Хоселу, казалось, заснул, когда Родриго выкатил ему на пустые ворота. Это был один из тех моментов, когда мозг игрока словно немеет, и он забывает даже о самых элементарных вещах.

Промах Хоселу стал одним из самых обсуждаемых моментов игры.

Однако, когда нападающего спросили об этом инциденте, он объяснил, что неправильно предугадал, что Родриго хочет сделать с мячом:

«Я подумал, что Родриго собирается обвести вратаря, и отошел в сторону, чтобы не лишать его возможности забить гол».

В этом есть смысл. Вполне возможно, что он мог оказаться в офсайде, и в случае его вмешательства гол был бы засчитан. Однако повтор показал, что он явно находился в положении «вне игры».

Тем не менее, самоотверженный нападающий всегда полезен в команде, и Хоселу уже доказал, что стал таковым.