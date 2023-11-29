Говорит Мадрид
Блог

Хоселу объяснил безумный момент против «Кадиса», когда он не стал завершать в пустые ворота – дело не в офсайде

Хоселу Хоселу
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Во время победы «Реала» над «Кадисом» со счетом 3:0 Хоселу, казалось, заснул, когда Родриго выкатил ему на пустые ворота. Это был один из тех моментов, когда мозг игрока словно немеет, и он забывает даже о самых элементарных вещах.

Промах Хоселу стал одним из самых обсуждаемых моментов игры.

Однако, когда нападающего спросили об этом инциденте, он объяснил, что неправильно предугадал, что Родриго хочет сделать с мячом:

«Я подумал, что Родриго собирается обвести вратаря, и отошел в сторону, чтобы не лишать его возможности забить гол».

В этом есть смысл. Вполне возможно, что он мог оказаться в офсайде, и в случае его вмешательства гол был бы засчитан. Однако повтор показал, что он явно находился в положении «вне игры».

Тем не менее, самоотверженный нападающий всегда полезен в команде, и Хоселу уже доказал, что стал таковым.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iLySHQAAA
Очень неплохое приобретение для Реала в данный момент. Какие-то матчи, которые могут стать чемпионскими, этот товарищ может и потащить.
Голевая кстати с Наполи.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шем
Хоселу продолжил свой перформанс в матче с Наполи )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maznev
Что за чудо формулировало предложение???

Вполне возможно, что он мог оказаться в офсайде, и в случае его вмешательства гол был бы засчитан. Однако повтор показал, что он явно находился в положении «вне игры».
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rail Ragimkhanov
Там не было офсайда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий