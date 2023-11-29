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Фитнес-тренер «Реала» сотрудничает с NASA – его методы тренировок хотят применить на астронавтах

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Антонио Пинтус
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Тренер по физподготовке «Реала» Антонио Пинтус недавно посетил штаб-квартиру NASA в Хьюстоне, сообщает Relevo.

Итальянца попросили поделиться информацией и опытом с космическим агентством, чтобы помочь им лучше подготовить астронавтов к полетам в космос. NASA намерено применить некоторые из методов, которые Пинтус использует в «Мадриде». Тренер также изучил работу, проделанную в NASA, чтобы в будущем использовать ее на тренировках «Реала».

NASA связалось с 61-летним тренером летом, когда он отправился в США во время турне первой команды.

Всемирное признание Пинтус получил благодаря своим передовым методам тренировок: например, он заставлял игроков тренироваться в специальных дыхательных масках, чтобы повысить выносливость.

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