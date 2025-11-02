📸 Винисиус забрал у Мбаппе пенальти и не забил. Перед ударом Килиан дал бразильцу плохой совет

Килиан Мбаппе быстро стал штатным пенальтистом в «Мадриде», забрав эту роль у Винисиуса. В минувшем класико перед одиннадцатиметровым в ворота «Барсы» Ферран Торрес даже подколол бразильца вопросом, почему бьет не он. Вини тогда ответил: «Килиан бьет, мне все равно». Иронично, что тот пенальти француз не реализовал.

Уже в следующем матче, против «Валенсии», «Мадрид» вновь получил право на одиннадцатиметровый. Мбаппе к этому времени оформил дубль и мог делать хет-трик, но Винисиус попросил товарища пробить с точки. Кики не отказал.

Когда Вини готовился к удару, Мбаппе прошептал ему на ухо совет. ElDesmarque приводит слова француза: «Бей вправо от вратаря, бей вправо».

Винисиус воспользовался советом партнера. Пробил вправо от вратаря, куда и прыгнул голкипер «Валенсии» Хулен Агирресабала. Может, подслушал слова Килиана?

Нереализованный пенальти не помешал «Мадриду» справиться с соперником со счетом 4:0. К дублю Мбаппе голы прибавили Джуд Беллингем и Альваро Каррерас.

Есть ли у пенальтистов «сливочных» проблемы с одиннадцатиметровыми, как считаете?