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«Он должен быть там вечно». Мадзарри дал совет Анчелотти на фоне слухов об уходе из «Реала» в конце сезона

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Главный тренер «Наполи» Вальтер Мадзарри предложил Карло Анчелотти остаться в «Реале» до конца карьеры.

«У меня отличные отношения с Карло. Конечно, я думаю, что он должен быть там вечно.

Карло - самый успешный тренер в истории Лиги чемпионов. Я не думаю, что в мире есть больший клуб, чем «Реал Мадрид».

Я могу сказать только хорошее об Анчелотти. Но во время игр мне все равно, кто передо мной. Я бы ограничился простым приветствием», - заявил Мадзарри.

По слухам, Анчелотти покинет мадридский клуб в конце сезона и возглавит сборную Бразилии.

Напомним, что сегодня «Реал Мадрид» сыграет с «Наполи» в пятом туре группового этапа ЛЧ.

2 комментария
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Артём Поддубный
Ну не знаю, Анчелотти конечно принёс множество трофеев Реалу, но можно бы попробовать кого-то из молодых и посмотреть системный Мадрид, и какой он.
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ggparkuz@gmail.com
Ответ Артём Поддубный
Ну не знаю, Анчелотти конечно принёс множество трофеев Реалу, но можно бы попробовать кого-то из молодых и посмотреть системный Мадрид, и какой он.
Магия Реала именно в «несистемности»… Поэтому он такой особенный… Тренера меняются, игроки меняются, а хаос остается )))
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