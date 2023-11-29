«Он должен быть там вечно». Мадзарри дал совет Анчелотти на фоне слухов об уходе из «Реала» в конце сезона
Главный тренер «Наполи» Вальтер Мадзарри предложил Карло Анчелотти остаться в «Реале» до конца карьеры.
«У меня отличные отношения с Карло. Конечно, я думаю, что он должен быть там вечно.
Карло - самый успешный тренер в истории Лиги чемпионов. Я не думаю, что в мире есть больший клуб, чем «Реал Мадрид».
Я могу сказать только хорошее об Анчелотти. Но во время игр мне все равно, кто передо мной. Я бы ограничился простым приветствием», - заявил Мадзарри.
По слухам, Анчелотти покинет мадридский клуб в конце сезона и возглавит сборную Бразилии.
Напомним, что сегодня «Реал Мадрид» сыграет с «Наполи» в пятом туре группового этапа ЛЧ.