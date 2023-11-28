Роналду - герой дня, попросивший судью отменить пенальти, но так было не всегда - собрали лучшие нырки Криша времен «Мадрида» 🐬🐬🐬
Иногда португалец неожиданно терял равновесие.
Криштиану Роналду исправил ошибку судьи в матче Лиги чемпионов Азии. На 2-й минуте матча 5-го тура нападающий «Аль-Насра» упал в штрафной после контакта с соперником.
Арбитр сразу назначил пенальти, однако португалец начал сигнализировать, что контакт не заслуживал назначения 11-метрового удара, и сообщил об этом судье.
В итоге пенальти был отменен после вмешательства ВАР.
Поступок достойнейший, но таким великодушным Рон был далеко не всегда на протяжении своей карьеры. Вот как дело обстояло в «Реале».
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