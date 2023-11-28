Говорит Мадрид
Блог

Роналду - герой дня, попросивший судью отменить пенальти, но так было не всегда - собрали лучшие нырки Криша времен «Мадрида» 🐬🐬🐬

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Иногда португалец неожиданно терял равновесие.

Криштиану Роналду исправил ошибку судьи в матче Лиги чемпионов Азии. На 2-й минуте матча 5-го тура нападающий «Аль-Насра» упал в штрафной после контакта с соперником.

Арбитр сразу назначил пенальти, однако португалец начал сигнализировать, что контакт не заслуживал назначения 11-метрового удара, и сообщил об этом судье.

В итоге пенальти был отменен после вмешательства ВАР.

Поступок достойнейший, но таким великодушным Рон был далеко не всегда на протяжении своей карьеры. Вот как дело обстояло в «Реале».

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Ответ ZA.RMA
Если бы этот пост был выложен «Гаспачо» - я бы поняла, но тут - такое себе :(
Вас не смущает тот факт, что автор что у этого блога, что у Гаспачо один и тот же? Это прямо школьный подряд от Спортса, набрали бездарей, наплодили блогов по разным клубам и типа нейтральных, куда выносят позорные жёлтые заголовки для разжигания, так при этом всё равно активность не удаётся набрать, поэтому крутят с момента публикации рейтинг таких новостей, мол вот скольким это понравилось (нет).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Фёдоров, это мерзко и недостойно. В таком блоге такое не должно публиковаться.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Если бы этот пост был выложен «Гаспачо» - я бы поняла, но тут - такое себе :(
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяцволк
Ответ ZA.RMA
Если бы этот пост был выложен «Гаспачо» - я бы поняла, но тут - такое себе :(
Почему же ? Наоборот это в плюс болельщикам Реала, что они признают реальные факты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Ответ Заяцволк
Почему же ? Наоборот это в плюс болельщикам Реала, что они признают реальные факты
Фёдоров - ни в каком виде не болельщик Реала, типичный глор, любящий хайп.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael Boldyrev
Ответ Шем
Роналду-герой дня, но я все равно попытаюсь его об осрать - коротко что хотел сказать автор. Таких авторов надо банить! Чтобы развить тему надо было найти такие же случаи в других матчах, а не попытаться принизить футболиста.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2397543.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий