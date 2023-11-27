Во время первого тайма матча с «Кадисом» (3:0) Лука Модрич бурно дискутировал с Куадра Фернандесом.

Микрофоны Movistar смогли зафиксировать комментарии хорвата в адрес судьи:

«Я ничего не оспаривал, но вы так со мной обращаетесь? Я трижды жаловался вам, но я никогда не проявлял неуважения к вам. Я не могу говорить?».

Вряд ли у кого-то Модрич ассоциируется с истериками на поле и спорами с судьями. Даже в этом эпизоде Лука сохранил спокойствие, несмотря на несогласие с решениями арбитра.

Модрич остается одним из ключевых игроков «Реала» даже в 38 лет. В этом сезоне хорват провел за «Мадрид» 16 матчей и отдал две голевые передачи.