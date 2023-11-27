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«Я не могу говорить?» В трансляцию попал конфликт Модрича с арбитром – хорват с трудом сдержал эмоции

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Во время первого тайма матча с «Кадисом» (3:0) Лука Модрич бурно дискутировал с Куадра Фернандесом.

Микрофоны Movistar смогли зафиксировать комментарии хорвата в адрес судьи:

«Я ничего не оспаривал, но вы так со мной обращаетесь? Я трижды жаловался вам, но я никогда не проявлял неуважения к вам. Я не могу говорить?».

Вряд ли у кого-то Модрич ассоциируется с истериками на поле и спорами с судьями. Даже в этом эпизоде Лука сохранил спокойствие, несмотря на несогласие с решениями арбитра.

Модрич остается одним из ключевых игроков «Реала» даже в 38 лет. В этом сезоне хорват провел за «Мадрид» 16 матчей и отдал две голевые передачи.

7 комментариев

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Man in Blanco
Вчера был одним из лучших: движение, видение и техника просто на космическом уровне. А про возраст не буду
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-2
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Российский пользователь
Легенда!
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Qobil Hodjamuratov
Ответ Азиз Ибодуллаев
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причем здесь Хави
+11
-1
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corazón blanco
Ответ Man in Blanco
Вчера был одним из лучших: движение, видение и техника просто на космическом уровне. А про возраст не буду
Маэстро.
+11
-4
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Александр Аствацатуров
Было бы круто если бы хорваты взяли Чемпионат Европы. Ну просто несправедливо чтоб такой игрок уходил из футбола без золота на национальном уровне. Хотя............. ЛЧ уровнем выше в миллиард раз чемпионата Европы.. ну все же хотелось бы
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wtnqrq7mws
Ответ Азиз Ибодуллаев
Комментарий скрыт
Кто он, Хави и где играет?
0
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