Беллингем пишет историю в «Мадриде». Джуд обошел трех легенд «Реала» по голам в первых матчах за клуб

Беллингем пропустил два матча «Мадрида» из-за травмы плеча. Англичанин не поехал на сборы национальной команды, все это время активно работая над возвращением в строй.

На матч с «Кадисом» Джуд вышел под обезболивающим. По данным Relevo, боль в плече еще долго будет беспокоить игрока. Несмотря на дискомфорт, Беллингем собрался и забил свой 14-й гол в 15-м матче за «королевский клуб».

Англичанин пишет историю. Среди всех футболистов, когда-либо выступавших за «Реал», Джуд забил наибольшее количество голов в первых 15-ти официальных матчах игрока в составе «сливочных».

Роналду, Ди Стефано и Пруден за тот же отрезок наколотили по 13 голов. Беллингем не забывает и об ассистах, на его счету три голевые.

Неплохие цифры, верно?