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Беллингем пишет историю в «Мадриде». Джуд обошел трех легенд «Реала» по голам в первых матчах за клуб

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Беллингем пропустил два матча «Мадрида» из-за травмы плеча. Англичанин не поехал на сборы национальной команды, все это время активно работая над возвращением в строй.

На матч с «Кадисом» Джуд вышел под обезболивающим. По данным Relevo, боль в плече еще долго будет беспокоить игрока. Несмотря на дискомфорт, Беллингем собрался и забил свой 14-й гол в 15-м матче за «королевский клуб».

Англичанин пишет историю. Среди всех футболистов, когда-либо выступавших за «Реал», Джуд забил наибольшее количество голов в первых 15-ти официальных матчах игрока в составе «сливочных».

Роналду, Ди Стефано и Пруден за тот же отрезок наколотили по 13 голов. Беллингем не забывает и об ассистах, на его счету три голевые.

Неплохие цифры, верно?

6 комментариев

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LinkLin
Ответ Zarema Aydamirova
Ла лига в эре Роналду была намного сложнее. Но Беллингем тоже молодец учитывая что он полузащитник и уже 14 голов
Сложнее, это когда две команды по 100 очков за сезон закрывали?
+11
-2
+9
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Ruslan3132
Ответ Zarema Aydamirova
Ла лига в эре Роналду была намного сложнее. Но Беллингем тоже молодец учитывая что он полузащитник и уже 14 голов
с чего это сложнее? Да еще намного )))
+4
-2
+2
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Yerken Bektemir
Ответ Zarema Aydamirova
Ла лига в эре Роналду была намного сложнее. Но Беллингем тоже молодец учитывая что он полузащитник и уже 14 голов
трава была зеленее, деревья выше
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0
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