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После стычки с Месси соцсети Родриго заполнились расистскими комментариями. Гоэс высказался о подобных оскорблениях

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Аргентина с минимальным счетом обыграла Бразилию в матче отбора ЧМ-26. Но спортивного в этой встрече было мало. На трибунах фанаты обеих команд устроили массовую драку. Бразильская полиция применила, пожалуй, излишнюю силу к аргентинским болельщикам.

Футболисты тоже отличились. Лучший вратарь катарского мундиаля Эмилиано Мартинес агрессивно рвался на трибуны, как бы пытаясь защитить аргентинцев. Чемпион мира Ди Мария плевал в бразильских фанатов, а еще один победитель мундиаля, Леандро Паредес, провоцировал болельщиков соперника, показывая неприличный жест.

Эта тенденция продолжилась на поле. Родриго назвал аргентинцев «ссыкунами», комментируя то, что Месси увел свою команду с поля после беспорядков на трибунах.

«Мы чемпионы мира, почему это мы ссыкуны? Заткнись, малыш», – ответил Лионель, придерживая Гоэса за шею.

Как сообщает Folha de Pernambuco со ссылкой на TyC Sports, на реплику капитана сборной Аргентины бразилец ответил так: «Чемпионы мира, да? Мы все знаем, как ты победил».

Мстить за Месси в комментарии к Родриго пришла, кажется, вся Аргентина. Соцсети игрока «Мадрида» заполнились расистскими комментариями. Гоэс выступил с однозначным заявлениям:

«Расисты всегда активны. Мои социальные сети были наводнены оскорблениями и всевозможной ерундой.

Если мы не делаем того, чего они хотят, если мы ведем себя не так, как, по их мнению, мы должны, если мы носим что-то, что не нравится им, если мы не опускаем головы, когда на нас нападают, если мы занимаем места, которые они считают своими, расисты переходят к действиям со своим преступным поведением.

Но, к их сожалению, мы не остановимся!»

«Остановиться? Нет, такой вариант даже не рассматривался», – написал Неймар под публикацией своего товарища по сборной.

Разумеется, одноклубника поддержал Винисиус: «Мы не собираемся останавливаться!»

Как прекрасен южноамериканский футбол.

18 комментариев

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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Domian
Комментарий скрыт
Прочтите мой материал внимательно. Откройте бразильское издание, пусть и не спортивное, и прочитайте текст внимательно. Если на этом моменте вопрос "зачем врать" останется, у меня для Вас плохие новости. И не нервничайте так! Месси и Родриго по спинке Вас за это не похлопают. Всего хорошего!
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Роман
Ответ Sasha Bulycheva
Прочтите мой материал внимательно. Откройте бразильское издание, пусть и не спортивное, и прочитайте текст внимательно. Если на этом моменте вопрос "зачем врать" останется, у меня для Вас плохие новости. И не нервничайте так! Месси и Родриго по спинке Вас за это не похлопают. Всего хорошего!
Но вы виноваты. Так подорвать одно место Domian. Что он 11 комментов за 10 минут написал.
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Domian
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Учитесь внимательнее читать тексты и работать с источниками. И, пожалуйста, берегите нервы. https://www.folhape.com.br/esportes/jornais-argentinos-revelam-o-que-messi-disse-para-rodrygo-durante/302997/
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Messi GOAT
Ответ Геннадий Тимченко
к сожалению, Инфантино простил пешему его расисткие выходки в адрес Эдгара Давидса и даже поощрил, признав лучшим игроком турнира - вот и понеслось: даже друган Неймар возмущен происходящим ☝️
как ты выразился "пеший" — Величайший игрок за всю историю футбола, в то время как 🐪 даже не в топ 10 за всю историю футбола!
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Геннадий Тимченко
Ответ Messi GOAT
как ты выразился "пеший" — Величайший игрок за всю историю футбола, в то время как 🐪 даже не в топ 10 за всю историю футбола!
прискорбно, что футбол поощряет расизм: хорошо, что Пеле этого не увидел😥
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