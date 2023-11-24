После стычки с Месси соцсети Родриго заполнились расистскими комментариями. Гоэс высказался о подобных оскорблениях

Аргентина с минимальным счетом обыграла Бразилию в матче отбора ЧМ-26. Но спортивного в этой встрече было мало. На трибунах фанаты обеих команд устроили массовую драку. Бразильская полиция применила, пожалуй, излишнюю силу к аргентинским болельщикам.

Футболисты тоже отличились. Лучший вратарь катарского мундиаля Эмилиано Мартинес агрессивно рвался на трибуны, как бы пытаясь защитить аргентинцев. Чемпион мира Ди Мария плевал в бразильских фанатов, а еще один победитель мундиаля, Леандро Паредес, провоцировал болельщиков соперника, показывая неприличный жест.

Эта тенденция продолжилась на поле. Родриго назвал аргентинцев «ссыкунами», комментируя то, что Месси увел свою команду с поля после беспорядков на трибунах.

«Мы чемпионы мира, почему это мы ссыкуны? Заткнись, малыш», – ответил Лионель, придерживая Гоэса за шею.

Как сообщает Folha de Pernambuco со ссылкой на TyC Sports, на реплику капитана сборной Аргентины бразилец ответил так: «Чемпионы мира, да? Мы все знаем, как ты победил».

Мстить за Месси в комментарии к Родриго пришла, кажется, вся Аргентина. Соцсети игрока «Мадрида» заполнились расистскими комментариями. Гоэс выступил с однозначным заявлениям:

«Расисты всегда активны. Мои социальные сети были наводнены оскорблениями и всевозможной ерундой.

Если мы не делаем того, чего они хотят, если мы ведем себя не так, как, по их мнению, мы должны, если мы носим что-то, что не нравится им, если мы не опускаем головы, когда на нас нападают, если мы занимаем места, которые они считают своими, расисты переходят к действиям со своим преступным поведением.

Но, к их сожалению, мы не остановимся!»

«Остановиться? Нет, такой вариант даже не рассматривался», – написал Неймар под публикацией своего товарища по сборной.

Разумеется, одноклубника поддержал Винисиус: «Мы не собираемся останавливаться!»

Как прекрасен южноамериканский футбол.