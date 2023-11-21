«Когда меня достали, я разрыдался». Куртуа рассказал, как пережил новости о травме и чем занимается сейчас

Куртуа и его жена Мишель Герциг дали большое интервью журналу Elle, в котором вратарь в том числе рассказал о травме, из-за которой пропускает целый сезон.

В начале августа бельгиец получил разрыв крестообразных связок во время тренировки, и он поделился, какие эмоции испытал в тот момент:

«Мы пошли на МРТ, и врачи очень быстро поняли, что у меня серьезная травма. Я все еще был внутри аппарата, когда они рассказали Мишель и физиотерапевту, что со мной.

Когда меня вытащили, я разрыдался. Но потом я почувствовал любовь окружающих и начал мыслить более позитивно.

Назад уже не вернуться. Мишель мне очень помогала, особенно в первый месяц, когда я хромал и еле мог двигаться. Теперь я упорно работаю, чтобы вернуться как можно скорее и выздороветь на 100%».

Вратарь «Реала» подробно рассказал, как он переживает это тяжелое время вне поля, и о своих планах на будущее:

«Теперь я провожу много времени на тренировках, но еще у меня появилась возможность больше проводить время со своими детьми и с Мишель. Хорошо, что они ее обожают, поэтому мы проводим много времени вместе.

Травма заставила на все взглянуть по-другому. Я люблю футбол и скучаю по нему, но есть и другие вещи, которые я люблю и которыми хочу заниматься.

В этом году я собираюсь получить диплом в области спортивного менеджмента. У нас есть несколько бизнесов, которыми мы занимаемся (они вложили деньги в компанию по производству растительного молока, веганских бургеров, также у него есть команда Формулы 4 TC Racing, а Мишель открывает свой салон красоты в Мадриде). А еще я хочу развиваться умственно и узнавать новое. Нам обоим любопытно и интересно познавать мир».