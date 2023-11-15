Роналду и Марсело могли воссоединиться в одном клубе. Бразилец послушал сердце и выбрал другой вариант

И не прогадал.

Легенда «Мадрида» Марсело признался, что в начале этого года разговаривал с Криштиану Роналду о возможности сыграть в одном клубе − «Аль-Насре».

Бразилец провел вместе с португальцем девять прекрасных лет или 333 матча, поучаствовав в 33 совместных голах. За это время он выиграл 17 трофеев. Роналду и Марсело были не просто партнерами по команде, но и друзьями вне поля.

Когда стало известно о том, что бразилец уходит из «Мадрида», португалец написал следующее сообщение: «Больше чем товарищ по команде, брат, которого дал мне футбол. На поле и вне его, одна из самых больших звезд, с которой я имел удовольствие делить раздевалку. Пусть у тебя все получится в этом новом приключении, Марсело».

Криштиану покинул «Реал» в 2018 году и перешел в «Ювентус», а Марсело был отпущен клубом летом 2022 года. Вначале он перешел в «Олимпиакос», но в феврале 2023 года покинул его, когда позвал клуб его детства − «Флуминенсе».

Во время подкаста Charla 35-летний левый защитник рассказал, что этой зимой мог оказаться в теплой Саудовской Аравии.

«Мы говорили об этом [игре вместе] некоторое время назад. У меня были предложения уйти не только оттуда [из «Аль-Насра»], но мне нужно было вернуться домой, к своим корням. Что-то подсказывало мне, что я должен вернуться».

Контракт Марсело с «Флуминенсе» истекает только в декабре 2024 года. У Роналдо же контракт с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. С момента переезда на Ближний Восток он забил 30 голов и отдал 11 результативных передач в 36 матчах.

Вместе с «Флуминенсе» Марсело выиграл Кубок Либертадорес и назвал этот трофей даже более важным, чем Лига чемпионов.