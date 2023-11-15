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«Добро пожаловать в сборную, сынок!» Защитник «Арсенала» показал Эндрику, что в сборной Бразилии сюсюкаться с ним не будут

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К счастью, обошлось без травм.

Накануне 17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Нападающий принадлежит «Реалу» и сейчас представляет «Палмейрас».

В последний раз столь юного футболиста вызывали в национальную команду Бразилии в 1993 году – им был Роналдо. В текущем сезоне форвард забил 8 голов за 25 матчей в высшей бразильской лиге.

А вот как прошла первая тренировка вундеркинда, чье первое появление в сборной многим напомнило похожий эпизод с участием Пеле.

2 комментария

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xDe xDe
Габриэл снёс крупного Эндрика как пушинку. Пусть привыкает. Тем более, с чисто футбольной точки зрения тут не придраться, корпус в корпус, такое в каждом матче по множеству раз будет.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Алексеев
жестковато, не хочется повторения выноса от Камы
0
0
0
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