«Добро пожаловать в сборную, сынок!» Защитник «Арсенала» показал Эндрику, что в сборной Бразилии сюсюкаться с ним не будут

К счастью, обошлось без травм.

Накануне 17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Нападающий принадлежит «Реалу» и сейчас представляет «Палмейрас».

В последний раз столь юного футболиста вызывали в национальную команду Бразилии в 1993 году – им был Роналдо. В текущем сезоне форвард забил 8 голов за 25 матчей в высшей бразильской лиге.

А вот как прошла первая тренировка вундеркинда, чье первое появление в сборной многим напомнило похожий эпизод с участием Пеле.