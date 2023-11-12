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У «Реала» не все так прекрасно, как кажется. Ачелотти необходимо исправлять большую проблему

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Пока «Реал» продолжает набирать очки, у Анчелотти все же есть ряд очевидных проблем, требующих быстрого решения.

Одна из них – слабая игра в обороне, во многом из-за того, что Давид Алаба находится не в лучшей форме.

«Мадрид» лидирует по количеству пропущенных мячей (9), но допускает слишком много опасных моментов: команда Анчелотти могла пропустить на 8 мячей больше. 17 ожидаемых допущенных голов – это даже больше, чем у «Бетиса», «Валенсии» «Бильбао», не говоря уже об «Атлетико» и «Барселоне». Команду спасают вратари и форварды соперника.

Например, в игре с «Валенсией» (5:1) мадридцы забили 5 мячей, допустив при этом больше ожидаемых голов, чем соперник. «Валенсия» могла забивать два и больше. Откуда берутся ошибки?

Посмотрите, как неорганизованно действовала оборона в эпизоде с пенальти. Никто не держит Уго Дуро, Алаба не успевает перехватить передачу, и нападающий легко обыгрывает Начо с небольшим разворотом.

Затем Алаба едва не совершает грубый фол, и Лунин вынужден реагировать.

И здесь снова большая вина на Алабе. Практически никакого сопротивления игроку «Валенсии» в воздухе.

Начо тоже ошибался. Здесь проиграл дуэль Дуро, позволив тому пробить (позиционирование Менди тоже вызывает сомнения – он мог предотвращать навес).

Здесь ему не удалось поймать нападающего соперника в офсайд, и «Валенсия» получила отличный шанс благодаря одной лишь умной передаче.

Такие шансы у соперников «Реала» возникают практически в каждом матче.

Ситуация может улучшиться, когда Эдер Милитао вернется в строй (ориентировочно в феврале), но в январе клубу стоит задуматься о приобретении дополнительного центрального защитника. По слухам, мадридцы заинтересованы в левоногом Гонсало Инасио, хотя Карло Анчелотти исключил возможность зимнего перехода.

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