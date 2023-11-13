Говорит Мадрид
Блог

Экс-игрок «Реала» сидел полгода без клуба, а сейчас снова очаровывает Ла Лигу – у него 9 наград MVP за 13 матчей

Клубы Клубы
Бетис Бетис
Иско Иско
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Летом 2022-го Иско покинул «Реал», куда приходил из «Малаги» вундеркиндом. За 5 месяцев в «Севилье» никого не удивил и оставшую часть сезона просидел без клуба. Казалось, карьера закончена, но испанец ушел в «Бетис» и заставляет говорить о нем снова.

За 13 туров Ла Лиги у Иско 9 наград игроку матча, хотя голевых действий только 4 (2+2). Статистику голов и ассистов не просто так называют «ленивой» – она часто вводит в заблуждение об уровне игры футболиста. Похоже, это как раз случай Иско.

31-летний испанец далек от двузначных чисел в списке бомбардиров из-за уровня партнеров – не всегда у них получается замыкать гениальные передачи Иско. Вот одна из таких.

Сделал финт и ушел влево.

И увидел забегание партнера.

У болельщиков «Мадрида» немало приятных воспоминаний, связанных с Иско. Однако испанец, возможно, поступил правильно, уйдя из клуба год назад. Недавно полузащитник признавался, что в «Реале» ему напрямую говорили, что не стоит рассчитывать на большое игровое время.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
КосолапыйИско🤍

Это колоссальный труд перебороть себя, поработать над своими слабыми точками и суметь удачно так возобновить свою карьеру!

Допустим, тот же Азар так не смог, а точнее не захотел )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bolvan
Иско топ ,9MVP
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladuhha
в дерби хорош был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий