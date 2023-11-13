Экс-игрок «Реала» сидел полгода без клуба, а сейчас снова очаровывает Ла Лигу – у него 9 наград MVP за 13 матчей

Летом 2022-го Иско покинул «Реал», куда приходил из «Малаги» вундеркиндом. За 5 месяцев в «Севилье» никого не удивил и оставшую часть сезона просидел без клуба. Казалось, карьера закончена, но испанец ушел в «Бетис» и заставляет говорить о нем снова.

За 13 туров Ла Лиги у Иско 9 наград игроку матча, хотя голевых действий только 4 (2+2). Статистику голов и ассистов не просто так называют «ленивой» – она часто вводит в заблуждение об уровне игры футболиста. Похоже, это как раз случай Иско.

31-летний испанец далек от двузначных чисел в списке бомбардиров из-за уровня партнеров – не всегда у них получается замыкать гениальные передачи Иско. Вот одна из таких.

Сделал финт и ушел влево.

И увидел забегание партнера.

У болельщиков «Мадрида» немало приятных воспоминаний, связанных с Иско. Однако испанец, возможно, поступил правильно, уйдя из клуба год назад. Недавно полузащитник признавался, что в «Реале» ему напрямую говорили, что не стоит рассчитывать на большое игровое время.