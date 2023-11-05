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«Это было неподходящее время». Анчелотти не дал дебютировать Гюлеру в матче с «Райо»

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Карло Анчелотти так и не выпустил Арду Гюлера на поле в прошедшем матче «Мадрида» с «Райо Вальекано» (0:0) в воскресенье вечером.

Объясняя свое решение, Анчелотти сказал: «Это было неподходящее время, чтобы выпустить его на поле на последних минутах, потому что наверху было много борьбы и единоборств».

«Нам нужно не торопиться с Ардой. Он начал тренироваться и скоро будет играть», – добавил Анчелотти.

Гюлер ждет дебюта в «Реале» после своего перехода из «Фенербахче» этим летом. Турецкий футболист получил мышечную травму в предсезонке, и ему пришлось перенести операцию, чтобы исправить проблему.

Еще неизвестно, примет ли талантливый полузащитник участие в матче Лиги чемпионов против «Браги» в эту среду.

3 комментария

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Bazilic
Гюлера даже жалко
Барса предлагала идеальный вариант - год в Турции, чтобы окрепнуть и потом в Испанию
Реал пока очень плохо работает с молодым талантом
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antonio_
Вчера можно было выпускать гюлера или браима, но он выпустил начо, тем самым показав, что его устраивает 0-0.
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antonio_
Ответ Bazilic
Гюлера даже жалко Барса предлагала идеальный вариант - год в Турции, чтобы окрепнуть и потом в Испанию Реал пока очень плохо работает с молодым талантом
тут дело в тренере, анчи давно является тренером, который не любит молодёжь.
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