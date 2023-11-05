«Это было неподходящее время». Анчелотти не дал дебютировать Гюлеру в матче с «Райо»

Карло Анчелотти так и не выпустил Арду Гюлера на поле в прошедшем матче «Мадрида» с «Райо Вальекано» (0:0) в воскресенье вечером.

Объясняя свое решение, Анчелотти сказал: «Это было неподходящее время, чтобы выпустить его на поле на последних минутах, потому что наверху было много борьбы и единоборств».

«Нам нужно не торопиться с Ардой. Он начал тренироваться и скоро будет играть», – добавил Анчелотти.

Гюлер ждет дебюта в «Реале» после своего перехода из «Фенербахче» этим летом. Турецкий футболист получил мышечную травму в предсезонке, и ему пришлось перенести операцию, чтобы исправить проблему.

Еще неизвестно, примет ли талантливый полузащитник участие в матче Лиги чемпионов против «Браги» в эту среду.