«Я всегда буду ему благодарен». Родриго рассказал о важном совете Модрича

В четверг Родриго подписал новый пятилетний контракт с «Реалом». Но всего этого могло бы и не случиться, если бы не возрождение карьеры бразильца, начавшееся два сезона назад.

«Я всегда буду очень благодарен Модричу, у нас прекрасные отношения. Когда я не так много играл, он сказал мне продолжать работать и тренироваться, потому что мое время придет»,- сказал Родриго.

«После этого я каждый день тренировался усерднее. И мое время пришло. Я начал играть, забивать голы и быть важным для своей команды».

В прошлом сезоне Родриго установил личный рекорд за «Мадрид» - 19 голов во всех соревнованиях. Он также сделал 11 результативных передач. Когда «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов в 2022 году, Родриго забил 9 голов и сделал 10 передач.

Этот сезон начался для Родриго сложнее: в 12 матчах он забил всего два гола.