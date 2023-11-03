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«Я всегда буду ему благодарен». Родриго рассказал о важном совете Модрича

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В четверг Родриго подписал новый пятилетний контракт с «Реалом». Но всего этого могло бы и не случиться, если бы не возрождение карьеры бразильца, начавшееся два сезона назад.

«Я всегда буду очень благодарен Модричу, у нас прекрасные отношения. Когда я не так много играл, он сказал мне продолжать работать и тренироваться, потому что мое время придет»,- сказал Родриго.

«После этого я каждый день тренировался усерднее. И мое время пришло. Я начал играть, забивать голы и быть важным для своей команды».

В прошлом сезоне Родриго установил личный рекорд за «Мадрид» - 19 голов во всех соревнованиях. Он также сделал 11 результативных передач. Когда «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов в 2022 году, Родриго забил 9 голов и сделал 10 передач.

Этот сезон начался для Родриго сложнее: в 12 матчах он забил всего два гола.

1 комментарий

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corazón blanco
Пора и сейчас усерднее тренироваться, а то видимо достиг цели попасть в стартовый состав и требования понизил. Ну и пора уже поработать над реализацией моментов, раньше дела обстояли у него с эти куда лучше и был джокером выходящим на замену, а прямо сейчас является чокером, который эти моменты не реализует пачками.
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