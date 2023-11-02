«Реал» готов продать одного игрока основы уже в январе

Мадридский «Реал» готов продать Ферлана Менди в январе, сообщает Хорхе Пикон из Relevo.

В клубе не уверены в выступлениях игрока и повторяющихся травмах. Француз не настаивает на своем уходе. Он рад остаться.

Несколько клубов обратились к левому защитнику, но пока единственное предложение поступило из Саудовской Аравии.

Сообщается, что мадридский «Реал» намерен подписать Альфонсо Дэвиса следующим летом. Канадская суперзвезда, вероятно, станет основным левым защитником в следующем сезоне.

Ферлан Менди провел 7 матчей за «Реал Мадрид» в этом сезоне, большинство из них в стартовом составе в Ла Лиге.