Говорит Мадрид
Блог

«Реал» готов продать одного игрока основы уже в январе

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ферлан Менди Ферлан Менди
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Мадридский «Реал» готов продать Ферлана Менди в январе, сообщает Хорхе Пикон из Relevo.

В клубе не уверены в выступлениях игрока и повторяющихся травмах. Француз не настаивает на своем уходе. Он рад остаться.

Несколько клубов обратились к левому защитнику, но пока единственное предложение поступило из Саудовской Аравии.

Сообщается, что мадридский «Реал» намерен подписать Альфонсо Дэвиса следующим летом. Канадская суперзвезда, вероятно, станет основным левым защитником в следующем сезоне.

Ферлан Менди провел 7 матчей за «Реал Мадрид» в этом сезоне, большинство из них в стартовом составе в Ла Лиге. 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruslan3132
Если получится продать за 40-50 арабам, и взять за эти деньги Девиса, была бы шикарная рокировка )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
давно пора это сделать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
А до лета кому на позиции левого латераля играть, Камавинге?) Он ведь с ума сойдёт)
Хотя, с другой стороны, если условные саудовцы предложат ~50, и сам Ферлан согласится - имхо, надо продавать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антиглор17
Ответ Ruslan3132
Если получится продать за 40-50 арабам, и взять за эти деньги Девиса, была бы шикарная рокировка )
Проснись, ты обделался!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий