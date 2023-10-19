⚖️ Бензема подает в суд на политика, обвинившего его в связях с террористами. Фанаты поддержали Карима ❤️

Карим Бензема подаст иск против французского политика Эрика Земмура за то, что он связал футболиста террористическим нападением, приведшим к убийству Доминика Бернара.

Напомним, что ранее экс-надающий «Реала» выразил поддержку палестинскому народу и, в частности, жертвам взрывов в Газе.

«Все наши молитвы за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых взрывов, не щадящих ни женщин, ни детей», - заявил Бензема.

Земмур назвал Бензема экстремистом в прямом эфире французского ТВ и дошел до обвинений футболиста в связи с некоторыми громкими убийствами.

Фанаты полностью поддержали игрока в этой ситуации.

💭 Tomal: «Земмур - экстремист и идиот».

💭 Real Madrid 976: «Ему удивительно видеть, что человек поддерживает близких по духу и религии людей?»

💭 Realmegafan: «Свобода Палестине! Я плачу, видя, что происходит с нашими невинными детьми в Газе».

💭 Reallid: «Надеюсь, что у Карима все будет в порядке».

💭 Luckman k Damaro: «Земмур - идиот».