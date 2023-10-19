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Первый тренер Гюлера честно сравнил юношу с Месси. Считает, что потенциал у Арды больше

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Арда Гюлер пока не сыграл ни в одном официальном матче «Мадрида», но успел произвести серьезное впечатление на Карло Анчелотти.

По данным Relevo, работа турка на тренировках убедила тренера в том, что молодой футболист способен стать важной частью команды уже в сезоне 2023/24.

Успехи Гюлера совсем не удивили Эрола Токгезлера – тренера, который работал с Ардой в «Генчлербирлиги». Именно в этом клубе Гюлер делал свои первые футбольные шаги.

В беседе с изданием As тренер сравнил своего бывшего подопечного с Лионелем Месси:

«Месси – лучший игрок из тех, что я когда-либо видел, а Арда обладает большими способностями. Месси уже достиг всего, а Арда еще должен это сделать, он все еще ребенок. Но если говорить чисто о потенциале – у Гюлера он больше, чем у Лео. Хотя ему еще предстоит пройти большой путь.

Арда лишь в начале своего футбольного пути, он должен сыграть много матчей, чтобы стать тем футболистом, которым он может быть. Но, как я уже сказал, потенциал у Арды выше, чем у Месси. Конечно, если речь идет только о потенциале».

Трудно спорить с тем, что Гюлер – талантливый игрок. Но чтобы подняться на футбольный Олимп, ему необходимо много и усердно трудиться.

Сообщалось, что юноша будет готов уже к матчу с «Севильей». Но сам турок заявил, что поклонники «королевского клуба» увидят его на поле лишь в ноябре.

Согласны с мнением Токгезлера?

1 комментарий

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Алексей Радевич
Был уже один турецкий Месси, Эмре мором звали, где он сейчас кто нибудь помнит?
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