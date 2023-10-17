«В СМИ много лжи и кликбейта». Иско обещает раскрыть, что случилось с ним в последние годы в «Мадриде»

Перестал попадать в основу.

Хавбек «Бетиса» и экс-игрок «Мадрида» Иско поговорил с программой «El Pelotazo» канала Canal Sur. Немалую часть разговора посвятили пребыванию футболиста в составе «королевского клуба».

«Как я уже говорил в интервью Marca, считаю, что должен был покинуть «Мадрид», но уйти из лучшего клуба в мире нелегко, − признается 31-летний полузащитник. − Весь шум, создаваемый извне, создается СМИ. Когда ты проводишь неудачный сезон, на тебя вешают ярлык «законченный игрок».

«В футболе много бульварной прессы, много кликбейта и других вещей, которые не помогают футболистам. Я всегда был уверен в себе, в том, что я не закончил карьеру и что я тот самый Иско, которым всегда был. Мне просто нужно было немного уверенности, и теперь она у меня есть».

«Последние несколько лет [в «Мадриде»] я был очень апатичен в силу обстоятельств, о которых когда-нибудь расскажу. С тренерами происходили такие вещи, что, что бы я ни делал, играть не мог. Не был готов психологически, были моменты, когда вместо того, чтобы приложить немного усилий, я просто рассыпался. Мне дали понять: что бы ни случилось, я не буду играть много. Но также были пять или шесть очень хороших лет, в которые я играл с лучшими в мире и выигрывал титулы».

«Я должен был уехать из «Мадрида», потому что чувствовал, что мне больше не нужно там находиться. Но сделать шаг к уходу из лучшего клуба в мире сложно, а найти подходящий момент для ухода еще сложнее. Это решения, с которыми приходится иметь дело всегда».

Впервые игрок признался, что между ним и кем-то еще происходило что-то, что мешало концентрироваться на футболе. По крайней мере, у Иско были свои причины, о которых он пока распространяться не хочет.