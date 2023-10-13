5 травмированных игроков «Реала» и их предполагаемые даты возвращения

У «Реала» на в лазарете пять игроков:

Арда Гюлер. Турецкий плеймейкер еще не дебютировал за «Мадрид», но, скорее всего, сделает это после международного перерыва. Если не в игре с «Севильей» 21 октября, то мы, скорее всего, наконец увидим его на поле 24 октября против «Браги».

Давид Алаба. Защитник выбыл из состава Австрии из-за травмы. Однако она оказалась несерьезной, и ожидается, что он сыграет с «Севильей».

Тибо Куртуа. Когда речь идет о разрыве крестообразных связок, то трудно предсказать, когда футболист вернется на поле, ожидается, что Тибо пропустит весь сезон.

Эдер Милитао. Бразилец также выбыл из-за разрыва крестообразной связки, но может вернуться в марте, как раз к 1/8 финала Лиги чемпионов.

Андрей Лунин. Вратарь выбыл из состава сборной Украины из-за травмы спины, о серьезности которой пока не сообщается.