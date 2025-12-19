Реакция скамейки «Мадрида» на пропущенный от команды из третьего дивизиона. Эндрик и Винисиус смеялись
«Мадриду» пришлось непросто в матче 1/16 Кубка Испании против «Талаверы» из третьего дивизиона. Соперник забил трижды, но один мяч отправил в собственные ворота. Дубль Килиана Мбаппе, в том числе гол с пенальти, помог «сливочным» победить со счетом 3:2.
Второй гол в ворота Андрея Лунина «Талавера» забила на 91-й минуте встречи. В объективы El Chiringuito попала реакция скамейки «королевского клуба» на пропущенный мяч: Хаби Алонсо в напряжении вскочил со своего места.
А некоторые из его подопечных почему-то смеялись. Особенно весело было Винисиусу и Эндрику.
Эндрик передал шутку Мастантуоно.
Тот тоже развеселился, но заметил на себе взгляд тренера и принял более серьезное выражение лица.
Эндрик, страдающий от нехватки игрового времени, в кубковом матче впервые в сезоне начал игру в стартовом составе, но отметиться результативными действиями не смог.
Томас Рансеро, журналист El Chiringuito и фанат «Мадрида», реакцию бразильцев не оценил:
«Винисиус – уже ветеран клуба, он лидер. Что заставило тебя смеяться после пропущенного, парень? Мы ведь могли попасть в ужасно неловкую ситуацию, могли сыграть вничью с командой из третьего дивизиона. И в такой ситуации он смеется. Скажи мне, в чем прикол, о чем это ты так забавно говоришь?
Тебе нужно больше заботиться о нашей сложной ситуации, а не выставлять себя дураком, как сейчас. Тебе нужно любить «Мадрид» и оставаться, как и прежде, в согласии с тренерским штабом. Прояви участие. Хаби делал свою работу, отдавал себя ради будущего, ради клуба. А они отпускали шуточки».
Некрасивое поведение игроков или пресса преувеличивает?