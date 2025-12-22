🎥 Мучительный блиц для Эндрика. Долго выбирал между Холандом и Мбаппе
Эндрик, которому в этом сезоне и так приходится непросто, был пойман журналистами ESPN для блица. Правила элементарные: выбрать один вариант из двух предложенных. Бразильцу было тяжело, на некоторые варианты отвечал долго, даже вымученно.
Эрлинг Холанд или Килиан Мбаппе: «Ну… думаю… что мне больше нравится… Мбаппе».
Бразильца из «Мадрида» додумались попросить выбрать из пары Роналдо Назарио и Криштиану Роналду: «Оба… но… выберу Криштиану».
Дальше было немного проще.
Забить или отдать пас: «Забить».
Неймар или Роналдиньо: «Ней».
Гридди или флосс [танцы из тиктокерских мемов]: «Гридди».
Луиш Фигу или Зинедин Зидан: «Зидан».
Эндрик вышел в старте впервые в сезоне в последнем матче «Реала» в 2025-м: в кубковой встрече с «Талаверой» из третьего дивизиона юноша провел 77 минут, но результативными действиями не отметился. Позже, сидя на скамейке, вместе с Винисиусом смеялся после второго пропущенного гола от соперника.
Как пишет газета L’Équipe, в ближайшие два дня «Лион» арендует Эндрика у «Мадрида». За игрока французы выплатят «сливочным» 1 млн евро, «Лион» также возьмет на себя зарплату бразильца.
Как вам ответы Бобби в блице?