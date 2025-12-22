🎥 Мучительный блиц для Эндрика. Долго выбирал между Холандом и Мбаппе

Эндрик, которому в этом сезоне и так приходится непросто , был пойман журналистами ESPN для блица. Правила элементарные: выбрать один вариант из двух предложенных. Бразильцу было тяжело, на некоторые варианты отвечал долго, даже вымученно.

Эрлинг Холанд или Килиан Мбаппе: «Ну… думаю… что мне больше нравится… Мбаппе».

Бразильца из «Мадрида» додумались попросить выбрать из пары Роналдо Назарио и Криштиану Роналду: «Оба… но… выберу Криштиану».

Дальше было немного проще.

Забить или отдать пас: «Забить».

Неймар или Роналдиньо: «Ней».

Гридди или флосс [танцы из тиктокерских мемов]: «Гридди».

Луиш Фигу или Зинедин Зидан: «Зидан».

Эндрик вышел в старте впервые в сезоне в последнем матче «Реала» в 2025-м: в кубковой встрече с «Талаверой» из третьего дивизиона юноша провел 77 минут, но результативными действиями не отметился. Позже, сидя на скамейке, вместе с Винисиусом смеялся после второго пропущенного гола от соперника.

Как пишет газета L’Équipe, в ближайшие два дня «Лион» арендует Эндрика у «Мадрида». За игрока французы выплатят «сливочным» 1 млн евро, «Лион» также возьмет на себя зарплату бразильца.

