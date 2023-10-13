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Контракты 7 игроков «Мадрида» истекают уже в следующем году

Лука Модрич Лука Модрич
Лукас Васкес Лукас Васкес
Тони Кроос Тони Кроос
Хоселу Хоселу
Андрей Лунин Андрей Лунин
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
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Начо Фернандес Начо Фернандес
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Контракты сразу семи игроков «Реала» истекают в июне 2024 года, а это значит, что очень скоро они могут стать свободными агентами.

Предлагаем посмотреть, о ком идет речь:

Тони Кроос

Немец полностью доверяет своему телу – если оно скажет, что все кончено, он уйдет на пенсию, либо останется в «Реале» еще на один сезон.

Лука Модрич

Вполне вероятно, что это последний сезон хорвата в составе «сливочных». Он может присоединиться к звездному проекту «Интер Майами», вернуться в клуб своего детства «Динамо Загреб» или просто повесить бутсы на гвоздь.

Начо

Капитану столько же лет, сколько Тони Кроосу, но не похоже, что он тоже планирует завершить карьеру. Вполне возможно, что защитник примет решение остаться в клубе и после этого сезона.

Лукас Васкес

В следующем сезоне клуб, вероятно, захочет подписать правого защитника, поэтому уход Лукаса летом нельзя исключать.

Андрей Лунин

По информации источников, украинский вратарь был близок к тому, чтобы покинуть клуб прошлым летом. В следующем году «Реал Мадрид» может рассмотреть вопрос о сохранении Тибо Куртуа и Кепы Аррисабалага в качестве вратарей основной команды.

Хоселу и Кепа

Оба игрока выразили желание остаться в клубе после этого сезона – и оба, вероятно, этого заслуживают. Мы верим, что «Реал Мадрид» в конечном итоге сохранит их.

1 комментарий

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ZA.RMA
Ну Кепу и Хоселу в этот список незачем было включать..так как их в принципе подписывали лишь на сезон:/
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