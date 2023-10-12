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«Единственный, кто понял, что трон освободился». Гути и Кепа восхищены игрой Беллингема

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Впечатляет.

Новичок «Мадрида» Джуд Беллингем быстро адаптировался в новой команде и лиге. В восьми матчах Ла Лиги англичанин забил восемь голов, в двух турах Лиги чемпионов − два мяча.

Футболисты, тренеры и болельщики по всему миру восхищаются хавбеком, а некоторым кажется, что он основной претендент на «Золотой мяч» или займет место Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Экс-полузащитник «Мадрида» Гути в эфире радио El Chiringuito сказал следующее: «Это был трон для Винисиуса Жуниора, Мбаппе, Холанда... Но Беллингем стал единственным, кто понял, что Месси и Роналду освободили место. Теперь он идет к нему».

Однако если Гути смотрит на Джуда со стороны, то Кепа имеет возможность тренироваться с Беллингемом каждый день.

«Сейчас, на глобальном уровне, я не знаю, вижу ли кого-то выше Беллингема. Мы все видим, на что он способен в каждой игре».

Как бы то ни было, но сейчас Джуд Беллингем − один из самых обсуждаемых футболистов в мирею

1 комментарий

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Дмитрий Колеконов
в мирею? серьёзно?
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