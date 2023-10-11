«Он не мог жить, как Криштиану Роналду». Джо Коул объяснил, почему Эден Азар не стал обладателем Золотого мяча
Легенда «Челси» Джо Коул считает, что Эден Азар достиг бы высот Криштиану Роналду, если бы вел такой же образ жизни. Коул рассказал The Athletic, что у Азара был талант, как у Лионеля Месси и Роналду, но не склад ума.
«Азар должен был стать лучшим футболистом в мире. Когда Лука Модрич выиграл Золотой мяч, то на его месте должен был быть Эден Азар. Но он живет, чтобы быть счастливым, чтобы радоваться – об этом многое можно сказать», - заметил Коул.
«Он настоящий художник, лучший из всех, с кем мне довелось играть. Но у него нет мышления Месси или Роналду и ладно. Азар дарил столько радости болельщикам «Лилля» и «Челси» на протяжении многих лет, выиграл столько трофеев – ему есть чем гордиться. Он добился всего этого, играя с улыбкой на лице».
«Я знаю, что в «Реале» у него ничего не получилось, но не стоит жалеть об этом. Азар не мог жить, как Криштиану Роналду. Ну вы знаете, все эти ванные со льдом в 10 утра и все такое прочее – это не для Эдена».
«Если бы у Азара была дисциплина Роналду, то он выиграл бы все возможные индивидуальные трофеи. Но у Эдена был свой путь. Он семейный парень – нужно уметь находить баланс между спортом и жизнью за пределами поля».
Эден Азар дважды выигрывал Премьер-лигу с «Челси», а затем перешел в «Реал Мадрид» в 2019 году, а на этой неделе объявил о завершении карьеры.
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