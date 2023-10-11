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Возвращение Луки Дончича и звезды футбола на трибунах: «Реал» обыграл клуб НБА

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Прошлая ночь стала незабываемой для мадридистов. Баскетбольная команда клуба обыграла «Даллас Маверикс» на WiZink Center в товарищеском матче.

В последний раз «Мадрид» играл против клуба НБА в 2016 году, тогда «сливочным» удалось обыграть Оклахому в овертайме со счётом 142:137.

Вчера счет тоже был в пользу «Мадрида»: 127:123. «Сливочные» победили, несмотря на противостояние легендарному Луке Дончичу в столицеИспании. Словенский баскетболист, выступавший раньше за «Реал», провел на площадке всего 5 минут из-за повреждения и набрал 9 очков. Напомним, что Лука перешел из «Мадрида» в «Даллас» в 2018 году.

После игры «Реал Мадрид» подарил Дончичу копию кубка Евролиги 2018 года, а Флорентино Перес вручил памятный значок.

Звезды футбольной команды «Мадрида» не могли пропустить знаковую игру.

 

1 комментарий

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corazón blanco
Устроили настоящий праздник, прекрасную церемонию устроили Луке Дончичу.
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