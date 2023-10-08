Говорит Мадрид
Блог

Технологии − наше все. К матчу против «Осасуны» Тчуамени готовился очень необычным способом

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Осасуна Осасуна
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Помог разгромить соперника.

В последнем туре Ла Лиги «Мадрид» на «Бернабеу» спокойно разобрался с «Осасуной» − 4:0. Голы забивали Беллингем (дубль), Винисиус Жуниор и Хоселу.

Карло Анчелотти удивил болельщиков «сливочных» тем, что решился выпустить необычный дуэт центральных защитников. Пару Антонио Рюдигеру неожиданно составил Орельен Тчуамени, которому привычнее играть ближе к центральной зоне поля.

К подготовке к новой позиции француз подошел очень креативно и необычно: для того, чтобы понять, каково это играть в центре защиты, Тчуамени применил очки виртуальной реальности.

Орельен загрузил последний матч «Осасуны» против «Алавеса» и благодаря современным технологиям поместил себя на новую позицию, чтобы понять, каким образом нужно действовать против ближайшего соперника.

Судя по финальному счету, такая находчивость Орельена Тчуамени очень помогла ему. «Мадрид» сохранил ворота в неприкосновенности, а сам француз получил хорошие оценки и отзывы. Особенно расстарались партнеры по команде: Винисиус Жуниор назвал Орельена «мой новый центральный защитник», Антонио Рюдигер написал, что Тчуамени − «настоящий защитник», а Себальос просто добавил «Десайи».

Фанатский аккаунт Madrid Zone подсчитал, что в этом сезоне Орельен Тчуамени был в основе десять раз и в каждом из этих матчей «Мадрид» побеждал. Единожды француз не попал в старт и тогда клуб проиграл.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Радевич
Проиграли Атлетико Мы явно не потому что не было Чуамени, там вопросы к линиям которые ниже, после этого матча Фран и Васкес потеряли свои места, правда учитывая травматичность Менди и Карвы не факт что надолго))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mustang Shelby
я лично не удивился что он вышел играть центральным защитником, и вообще все опорники очень похожи на функцию защитника. теперь я думаю надо покупать ещё раз опорника чем цен.защитника🙂 чтобы подменять их
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий