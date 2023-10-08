Технологии − наше все. К матчу против «Осасуны» Тчуамени готовился очень необычным способом

Помог разгромить соперника.

В последнем туре Ла Лиги «Мадрид» на «Бернабеу» спокойно разобрался с «Осасуной» − 4:0. Голы забивали Беллингем (дубль), Винисиус Жуниор и Хоселу.

Карло Анчелотти удивил болельщиков «сливочных» тем, что решился выпустить необычный дуэт центральных защитников. Пару Антонио Рюдигеру неожиданно составил Орельен Тчуамени, которому привычнее играть ближе к центральной зоне поля.

К подготовке к новой позиции француз подошел очень креативно и необычно: для того, чтобы понять, каково это играть в центре защиты, Тчуамени применил очки виртуальной реальности.

Орельен загрузил последний матч «Осасуны» против «Алавеса» и благодаря современным технологиям поместил себя на новую позицию, чтобы понять, каким образом нужно действовать против ближайшего соперника.

Судя по финальному счету, такая находчивость Орельена Тчуамени очень помогла ему. «Мадрид» сохранил ворота в неприкосновенности, а сам француз получил хорошие оценки и отзывы. Особенно расстарались партнеры по команде: Винисиус Жуниор назвал Орельена «мой новый центральный защитник», Антонио Рюдигер написал, что Тчуамени − «настоящий защитник», а Себальос просто добавил «Десайи».

Фанатский аккаунт Madrid Zone подсчитал, что в этом сезоне Орельен Тчуамени был в основе десять раз и в каждом из этих матчей «Мадрид» побеждал. Единожды француз не попал в старт и тогда клуб проиграл.