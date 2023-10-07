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«Придет время. Приоритет в другом». Анчелотти – о 10 голах Беллингема

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«Все идет очень хорошо, но он [Беллингем] понимает, что он не центральный нападающий, который забивает голы. Приоритет не в голах», – сказал Карло Анчелотти журналистам после дубля англичанина в ворота «Осасуны».

«Придет время, когда он не будет забивать, и он сможет внести вклад в команду другим способом: работой и качеством», – добавил он.

Конечно, пройдет время, и «Беллингем» больше сосредоточится на других задачах в полузащите. Особенно когда Винисиус, Родриго и Хоселу наберут лучшую форму.

Тем не менее, пока «Реал» точно не страдает от бомбардирских качеств Джуда.

F*cking hell: Jude Bellingham might just be the best footballer in the world

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