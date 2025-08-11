Пас не исключает, что вернется в «Реал». А его ждут? 😳
Хавбек «Комо» Нико Пас не исключает, что однажды вернется в мадридский «Реал».
«Возвращение в мадридский «Реал»? Никогда не знаешь, что будет дальше. Я сосредоточен на выступлении за «Комо». Понятия не имею. Даже не знаю, что буду делать завтра», – сказал Комо.
Напомним, Пас выступал в системе мадридцев с 2016-го по 2022-й. В августе 2024-го он перешел в Комо за €10 млн. Трансферная стоимость игрока оценивается в €35 млн.
Но вопрос другой – более интересный. А в «Мадриде» его ждут?
💭 «Ты вернешься, продолжай сиять в «Комо».
💭 «У него определенно будет будущее в «Мадриде». Нужно развиваться!»
💭 «Если Родриго уйдет, то лучший вариант – вернуть Паса, вот и все».
💭 «Это Крутой вариант».