Пас не исключает, что вернется в «Реал». А его ждут? 😳

Хавбек «Комо» Нико Пас не исключает, что однажды вернется в мадридский «Реал».

«Возвращение в мадридский «Реал»? Никогда не знаешь, что будет дальше. Я сосредоточен на выступлении за «Комо». Понятия не имею. Даже не знаю, что буду делать завтра», – сказал Комо.

Напомним, Пас выступал в системе мадридцев с 2016-го по 2022-й. В августе 2024-го он перешел в Комо за €10 млн. Трансферная стоимость игрока оценивается в €35 млн.

Но вопрос другой – более интересный. А в «Мадриде» его ждут?

💭 «Ты вернешься, продолжай сиять в «Комо».

💭 «У него определенно будет будущее в «Мадриде». Нужно развиваться!»

💭 «Если Родриго уйдет, то лучший вариант – вернуть Паса, вот и все».

💭 «Это Крутой вариант».