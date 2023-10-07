Он все знал. Что сделал Беллингем за секунды до гола Винисиуса в ворота «Осасуны»

В субботу «Реал» с легкостью разнес «Осасуну» на «Сантьяго Бернабеу». Команда Анчелотти выиграла со счетом 4:0, а Беллингем вновь стал звездой матча, оформив дубль в начале первого и второго таймов.

Джуд поражает своей результативностью, но он все равно искренне радуется каждому оформленному голу. И не только своим, но и товарищей по команде. Иногда даже заранее.

Когда Винисиус вышел один на один с голкипером «Осасуны» Серхио Эррерой перед голом, английский полузащитник знал, что мяч залетит в ворота. Беллингем не стал бежать дальше и начал праздновать заранее. И он не ошибся!

Этот парень знал, что все уже решено!