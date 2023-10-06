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👑 «Это лучший стадион в мире». 🔥 Разгораются споры вокруг финала ЧМ-2030. Есть три кандидата - Касабланка, Мадрид и Барселона. Но не для Анчелотти

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Разговоры вокруг будущего ЧМ-2030 добрались и до клубного футбола.

Предполагается, что групповой этап турнира пройдет в Южной Америке, а раунд плей-офф состоится в Испании, Португалии и Марокко.

Главный вопрос в том, где будет финальный матч турнира. Но похоже, что у Карло Анчелотти есть ответ и на него.

«Финал Кубка мира должен пройти в Мадриде, потому что это столица Испании. А точнее - на «Сантьяго Бернабеу», потому что это лучший стадион в мире.

Я думаю, что это будет отличное событие для испанского футбола. То что часть турнира пройдет в Южной Америке, Португалии или Марокко, никак не изменит этот факт», - заявил Анчелотти.

Флорентино Перес, несомненно, оценит эти слова. Ремонт «Камп Ноу» закончится в 2026 году - стадион будет вмещать на 15 тысяч зрителей больше, чем «Бернабеу», в то время как новая арена в Касабланке аналогично превзойдет мадридский стадион, но на 10 тысяч человек.

Тем не менее, считается, что главный фаворит на финальный матч - стадион мадридского «Реала».

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