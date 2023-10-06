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Исполнился 21 год с дебюта Роналдо в «Мадриде»

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Ровно 21 год назад началась история Роналдо в «Мадриде». Его первый официальный матч в «сливочной» футболке состоялся на «Сантьяго Бернабеу» против «Алавеса» и запомнился всем болельщикам Королевского клуба. Бразильцу понадобилась всего минута на поле, чтобы забить первый из своих 104 голов в составе «Реала». Роналдо отметил свой дебют дублем в ворота соперника.

Легендарный бразилец играл за «Реал Мадрид» до 2007 года, выиграл Межконтинентальный кубок, 2 Ла Лиги и Суперкубок Испании. Кроме того, Роналдо становился лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне 2003/04.

1 комментарий

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Донат Голицин
Казалось бы всего 104 гола за 6 лет, 0 лч, 0 зм в составе реал, но то как он играл будут вспоминать пока существует футбол
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