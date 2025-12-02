🙄 Кросса спросили, не хочет ли он возглавить «Баварию» или «Реал»
Наверное, каждый фанат «Реала» думал, что из Тони Крооса получится отличный тренер. Умный полузащитник, дирижер игры и все такое – тем более, что подобная логика превосходно сработала с Зинедином Зиданом и Хаби Алонсо.
Немец завершил игровую карьеру и теперь ему задали логичный вопрос: «Когда?»
«Возглавить «Реал» или «Баварию»? Даже не знаю. Сейчас я сосредоточен на работе в академии. Не знаю, что случится через 10 лет», – ответил Кроос.
Фанаты ждут.
💭 «Когда-нибудь это случится».
💭 «Полузащитники всегда становятся хорошими тренерами».
💭 «Пусть лучше занимается молодежью «Реала». Растит нам монстров».
💭 «Не могу дождаться».
💭 «Пусть начнет со второй команды».
Напомним, Кроос уже больше года работает тренером в Мадриде в академии «Реала».
кроме высокого интеллекта своя аура непробиваемая какая-то у него есть.
как раз чтобы с винисиусами справляться)