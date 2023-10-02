Зидан, Роналду и еще трое. Беллингем назвал пять главных легенд «Реала»

Когда «Мадрид» платил 100 млн евро за 20-летнего Джуда Беллингема, вряд ли кто-то ждал, что англичанин так быстро начнет приносить результат. После 7 матчей за «Реал» у Беллингема 7 голов и 2 ассиста.

На днях Джуда попросили назвать пять главных легенд «Мадрида». Беллингем ответил: «Бекхэм, Зидан, Роналдо, Криштиану, Фигу».

Контракт Джуда рассчитан до 2029 года. Если он продолжит забивать так же часто, то бесспорно приблизится к величию тех, кого назвал.