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Зидан, Роналду и еще трое. Беллингем назвал пять главных легенд «Реала»

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Когда «Мадрид» платил 100 млн евро за 20-летнего Джуда Беллингема, вряд ли кто-то ждал, что англичанин так быстро начнет приносить результат. После 7 матчей за «Реал» у Беллингема 7 голов и 2 ассиста.

На днях Джуда попросили назвать пять главных легенд «Мадрида». Беллингем ответил: «Бекхэм, Зидан, Роналдо, Криштиану, Фигу».

Контракт Джуда рассчитан до 2029 года. Если он продолжит забивать так же часто, то бесспорно приблизится к величию тех, кого назвал.

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16 комментариев

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Schiaff1no
Сложно в голове уложить, что когда те самые Галактикос начали формироваться, Джуд даже не родился. Летит время
+4
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k0nk1st@d0r
А где Рауль, Касильяс и Йеро?
+3
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Sundance Neeskens
Может его спросили о зарубежных игроках? Рауль, Касильяс, Рамос в первую очередь на ум приходят, когда говорят о легендах Реала.
+3
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Schiaff1no
Ответ Нефанатик
Да, Бэкхем легенда Реала. Джуд казался умным парнем.
Как раз умный, что англичанина первым назвал
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Отабек Ходжакулов
мне кажется они все легенды РМ. У каждого есть своя история в клубе.
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Anatoliy Bakaev
Кристиано/Ди Стефано/Рауль/Хуанито/Хенто
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Отшельник86
1. Роналду
2. Ди Стефано
3. Рауль
4. Хенто
5. Касильяс
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Николай Козлов
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Дима Костылев
Не назвать Рауля и Икера преступление!
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Sorpos
Ответ Sundance Neeskens
Может его спросили о зарубежных игроках? Рауль, Касильяс, Рамос в первую очередь на ум приходят, когда говорят о легендах Реала.
возможно так и было. странно было бы не назвать этих троих
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Schiaff1no
Ответ Нефанатик
Предвзятость - это не ум. Но тебе это будет трудно понять. Он вспомнил про модника который выиграл 2 трофея из них значимый только один, при всем уважении к Суперкубку Испании, но забыл о МакМанамане, который 2 раза брал Ла Лигу, 2 раза ЛЧ (отличался в них) и кучу всего еще.
А как он забыл о Вудгейте с Оуэном! Бернабеу не назвал, кококо.
Форточки откройте, слишком душно
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Отшельник86
Ответ Отшельник86
1. Роналду 2. Ди Стефано 3. Рауль 4. Хенто 5. Касильяс
Да, многие спросят про Зидана, Рональдо и остальных. Но они не так много играли в Реале и плюс не так много трофеев выиграли, как командных так и индивидуальных.
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Нефанатик
Ответ Отшельник86
1. Роналду 2. Ди Стефано 3. Рауль 4. Хенто 5. Касильяс
Роналду сделал не больше Бензема. Карим такая же легенда клуба как и Роналду. Бернабеу на 7 минуте вспоминает не Рауля или Роналду, а Хуанито, за его дух. Был блистательный Пушкаш. Было много легендарных игроков
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