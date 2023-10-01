Тчуамени вспомнил слова Роналду из 2010-го. При чем тут голы и кетчуп?

«Я слышал, что голы похожи на кетчуп 😜», – написал Орельен Тчуамени в соцсетях после того, как забил в ворота «Жироны».

Если не узнали, это была отсылка к словам Криштиану Роналду, сказанные им перед чемпионатом мира 2010 года.

«Голы – это как кетчуп: когда он вытекает [из бутылки], все вытекает сразу», – сказал тогда португалец, надеясь, что на том турнире он будет забивать много.

Наконец-то Тчуамени забил первый гол за мадридский «Реал». Люди удивлялись, почему он никак не может забить, ведь за «Монако» и сборную Франции полузащитник забил 11 мячей.