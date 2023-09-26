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Хаби Алонсо - следующий главный тренер «Реала»: это подтвердили несколько авторитетных источников🔥🔥🔥

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Анчелотти уйдет в конце сезона.

Radio Marca поздним вечером понедельника опубликовала настоящую молнию - руководство «Реала» определилось с новым главным тренером команды. Им станет бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо.

Об этом рассказал журналист Матиас Пратс.

«Главным фаворитом на замену Анчелотти является Хаби Алонсо. У меня нет никаких сомнений в том, что он станет главным тренером «белых». Это не чувство, это мнение.

На сегодняшний день «Мадрид» выбрал Хаби Алонсо тренером команды на следующий сезон», – сказал Пратс.

В настоящий момент пост главного тренера «Реала» занимает Карло Анчелотти, срок его контракта истекает в конце сезона. Хаби Алонсо возглавляет «Байер», его контракт действует до 2026 года.

После 5 туров Бундеслиги клуб из Леверкузена набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда Алонсо уступает «Баварии» по дополнительным показателям.

«Байер» – самый результативный клуб европейских топ-лиг в этом сезоне.

Команда из Леверкузена одержала победу над «Хэкеном» со счетом 4:0 в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Всего в 6 матчах текущего сезона команда Хаби Алонсо забила 25 мячей – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг.

1 комментарий

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Behruz Nurmuhamedov
«Несколько авторитетных»- увидел одного только Пратса. Где еще??
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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