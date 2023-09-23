Пока не сказалось на результатах, но сказалось на игре.

По данным Relevo, этим летом Карло Анчелотти требовал от «Реала» подписать топ-форварда и правого защитника.

Его просьбы были проигнорированы и вместо этого руководство привезло Хоселу, которого взяли в аренду у «Эспаньола».

Таким образом, Анчелотти был вынужден перейти на схему 4-4-2, чтобы разместить больше полузащитников. Против «Атлетико» Карло даже выпустил пятерых игроков в центр поля, а Родриго стала единственным форвардом.

В результате голевые возможности клуба оказались под большим ударом. И это объясняет, почему «королевский клуб» до сих пор не может забить больше двух мячей за игру в первых семи матчах.

Анчелотти, по всей видимости, не хватает такого игрока, как Карим Бензема, и игрока, способного влиять на игру со скамейки запасных, как Марко Асенсио. В настоящий момент тренер не доверяет ни Хоселу, ни Браиму Диасу.

В обороне, по мнению Карлетто, Лукас Васкес не справляется с защитой, а травмы Карвахаля стали большой проблемой.