Экс-звезда «Арсенала» Иан Райт ответил критикам Джуда Беллингема, которого упрекают в «набирании статистики» за счет голов в пустые ворота.

«Я видел кое-что на днях. Люди критикуют Джуда. Они не понимают, что только футболист высочайшего уровня может так действовать и находить пространство в штрафной площади.

Гол против «Униона»? Люди не знают, как сложно пройти 20 метров в элитном футболе, а затем войти в штрафную, где против вас действуют лучшие защитники. То, что делает Джуд - невероятно», - заявил Райт.

Напомним, что Джуд Беллингем забил 6 мячей в 6 матчах за «Реал Мадрид».