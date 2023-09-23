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«То, что делает Джуд - невероятно». Легенда «Арсенала» ответил критикам Беллингема

Иан Райт
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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Экс-звезда «Арсенала» Иан Райт ответил критикам Джуда Беллингема, которого упрекают в «набирании статистики» за счет голов в пустые ворота.

«Я видел кое-что на днях. Люди критикуют Джуда. Они не понимают, что только футболист высочайшего уровня может так действовать и находить пространство в штрафной площади.

I've gone down!?' - Real Madrid superstar Jude Bellingham left stunned by one key EAFC 24 rating | Goal.com

Гол против «Униона»? Люди не знают, как сложно пройти 20 метров в элитном футболе, а затем войти в штрафную, где против вас действуют лучшие защитники. То, что делает Джуд - невероятно», - заявил Райт.

Напомним, что Джуд Беллингем забил 6 мячей в 6 матчах за «Реал Мадрид».

1 комментарий

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Sergey Troshin
По сути в Мадриде ничего не поменялось с уходом Бензема. Тот был нападающим - с игрой полузащитника.... а Джуд полузащитник - с игрой нападающего. Идеально
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