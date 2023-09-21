Говорит Мадрид
Блог

Все без ума от Джуда: одноклубники пришли в комментарии к Беллингему, чтобы поблагодарить его за победу на старте Лиги чемпионов

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Все без ума от Джуда Беллингема! Англичанин за короткий срок покорил тренерский штаб болельщиков и футболистов «Мадрида».

Джуд эффективно стартовал в Ла Лиге, забив 5 голов и сделав одну результативную передачу, чем помог своей команде выйти в лидеры чемпионата Испании и заработать 15 очков.

Вчера вечером в первом матче группового этапа в Лиге чемпионов, в дебюте Джуда в главном турнире Европы в составе «Мадрида» на «Бернабеу» от него тоже ждали многого. И Джуд не подвел. Англичанин забил победный гол в ворота «Унион Берлин» в добавленное время ко второму тайму, заслуженно став лучшим игроком матча.

Не только болельщики, но и товарищи по команде выразили восхищение в комментариях к посту Джуда в социальных сетях после игры.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Бодрое начало⚽️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SadlerRG
Всё пыль и суета, пока не скажет своего слова Тони Кроос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Отличная атмосфера в команде, Джуд прекрасно влился не только в игру Мадрида, но в коллектив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий