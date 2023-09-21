Все без ума от Джуда Беллингема! Англичанин за короткий срок покорил тренерский штаб болельщиков и футболистов «Мадрида».

Джуд эффективно стартовал в Ла Лиге, забив 5 голов и сделав одну результативную передачу, чем помог своей команде выйти в лидеры чемпионата Испании и заработать 15 очков.

Вчера вечером в первом матче группового этапа в Лиге чемпионов, в дебюте Джуда в главном турнире Европы в составе «Мадрида» на «Бернабеу» от него тоже ждали многого. И Джуд не подвел. Англичанин забил победный гол в ворота «Унион Берлин» в добавленное время ко второму тайму, заслуженно став лучшим игроком матча.

Не только болельщики, но и товарищи по команде выразили восхищение в комментариях к посту Джуда в социальных сетях после игры.