Мадридский «Реал» объявил заявку команды на матч группового этапа Лиги чемпионов против берлинского «Униона», который состоится в среду.

В составе команды отсутствуют Винисиус, Эдер Милитао, Тибо Куртуа и Арда Гюлер – все из-за травм. В команду вернулись Дани Себальос и Ферлан Менди, которые были травмированы с начала сезона.

Вот полная заявка «Реала» из 21 человека:

Вратари: Кепа, Лунин и Канисарес.

Защитники: Алаба, Начо, Фран Гарсия, Рюдигер, Васкес, Менди и Винисиус Тобиас.

Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени и Себальос.

Форварды: Браим Диас, Родриго, Хоселу, Гонсало.