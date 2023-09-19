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«Реал» объявил первую в сезоне заявку на ЛЧ. Нет трех лидеров и новичка

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Ферлан Менди Ферлан Менди
Дани Себальос Дани Себальос
Футбол Футбол

Мадридский «Реал» объявил заявку команды на матч группового этапа Лиги чемпионов против берлинского «Униона», который состоится в среду.

В составе команды отсутствуют Винисиус, Эдер Милитао, Тибо Куртуа и Арда Гюлер – все из-за травм. В команду вернулись Дани Себальос и Ферлан Менди, которые были травмированы с начала сезона.

Mendy medical report | Real Madrid CF

Вот полная заявка «Реала» из 21 человека:

Вратари: Кепа, Лунин и Канисарес.

Защитники: Алаба, Начо, Фран Гарсия, Рюдигер, Васкес, Менди и Винисиус Тобиас.

Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени и Себальос.

Форварды: Браим Диас, Родриго, Хоселу, Гонсало.

4 комментария

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Сергей Яковченко
А то, что Карвахаля нет в заявке - ничего?
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Mustang Shelby
хорошо мы не играем с таким составом не с грандом
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Morpeh Kaspiya
Ответ Сергей Яковченко
А то, что Карвахаля нет в заявке - ничего?
Травма у него.
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