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📸 «Что-то будет». «Галактикос» воссоединились на «Сантьяго Бернабеу» спустя 20 лет — легендарность фото зашкаливает

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Старые друзья снова в Мадриде.

Ровно 20 лет назад Дэвид Бэкхем присоединился к «Реалу», озаглавив новую эпоху в истории мадридского клуба.

К тому моменту в составе «сливочных» уже были Роберто Карлос, Луиш Фигу и Роналдо, и они, вместе с английским полузащитником, стали лицами легендарных «галактикос» имени Флорентино Переса. И вот спустя два десятилетия культовые игроки «Мадрида» вновь собрались на «Сантьяго Бернабеу».

Легендарные игроки «Реала» вновь приехали в столицу Испании, чтобы принять участие в съемках документального фильма о «галактикос», и, возможно, заодно отпраздновать день рождения Роналдо, отгремевший 18 сентября.

«Что-то будет», — написал Роберто Карлос, выложив фотографию воссоединения старых товарищей у себя в соцсетях.

Как радостно их видеть вместе после стольких лет.

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