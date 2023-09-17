Старые друзья снова в Мадриде.

Ровно 20 лет назад Дэвид Бэкхем присоединился к «Реалу», озаглавив новую эпоху в истории мадридского клуба.

К тому моменту в составе «сливочных» уже были Роберто Карлос, Луиш Фигу и Роналдо, и они, вместе с английским полузащитником, стали лицами легендарных «галактикос» имени Флорентино Переса. И вот спустя два десятилетия культовые игроки «Мадрида» вновь собрались на «Сантьяго Бернабеу».

Легендарные игроки «Реала» вновь приехали в столицу Испании, чтобы принять участие в съемках документального фильма о «галактикос», и, возможно, заодно отпраздновать день рождения Роналдо, отгремевший 18 сентября.

«Что-то будет», — написал Роберто Карлос, выложив фотографию воссоединения старых товарищей у себя в соцсетях.

Как радостно их видеть вместе после стольких лет.