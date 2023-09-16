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Фигу называет Беллингема одним из сильнейших в мире и предсказывает, сколько голов забьет англичанин в этом сезоне

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Звезда «Реала» Джуд Беллингхэм уже является одним из лучших игроков в мире, по мнению легенды клуба Луиша Фигу.

Беллингем отлично начал свой путь в «Мадриде» после перехода из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро, забив пять голов в своих первых четырех матчах в Ла Лиге. Впечатляющая игра полузащитника убедила португальскую легенду Фигу, что он уже является суперзвездой.

«Джуд очень сильно стартовал и очень быстро адаптировался к тому, чем является «Реал Мадрид», — сказал Фигу на благотворительном мероприятии по гольфу.

«Без сомнения, он один из сильнейших игроков в мире. Об этом говорят его талант и преданность делу, которую он демонстрирует, хотя он так молод».

Фигу предсказал, что английский полузащитник сможет забить за «сливочных» «15-20 голов» в этом сезоне.

Посмотрим, окажется ли португалец прав.

1 комментарий

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xayrullo turniyazov
он будет лучшим бомбардиром ла лиги будет
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