Звезда «Реала» Джуд Беллингхэм уже является одним из лучших игроков в мире, по мнению легенды клуба Луиша Фигу.

Беллингем отлично начал свой путь в «Мадриде» после перехода из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро, забив пять голов в своих первых четырех матчах в Ла Лиге. Впечатляющая игра полузащитника убедила португальскую легенду Фигу, что он уже является суперзвездой.

«Джуд очень сильно стартовал и очень быстро адаптировался к тому, чем является «Реал Мадрид», — сказал Фигу на благотворительном мероприятии по гольфу.

«Без сомнения, он один из сильнейших игроков в мире. Об этом говорят его талант и преданность делу, которую он демонстрирует, хотя он так молод».

Фигу предсказал, что английский полузащитник сможет забить за «сливочных» «15-20 голов» в этом сезоне.

Посмотрим, окажется ли португалец прав.