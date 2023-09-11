Британский журналист Радж Чохан написал в твиттере: «У Марсело самое переоцененное наследие среди всех игроков современного футбола".

«Действительно, он намного хуже защищался, чем любой из тройки Трент, Кансело, Зинченко. Даже его сверстник в то время Жорди Альба был лучше».

«Марсело был главной причиной того, что «Реал» выиграл меньше чемпионатов, чем «Барса», - добавил он.

Началась большая дискуссия, в которой фаны «Бланкос» защищали Марсело от несправедливой критики.

«Братан справедливо назвал наследие самого титулованного игрока в истории «Реала» переоцененным, лол. Причина, по которой я никогда не воспринимаю твиттер всерьез»

"Вы либо не смотрели его матчи, либо пытались разозлить людей, в любом случае это немного неловко».

«LOL. В расцвете сил Марсело входил в десятку лучших в мире, не только среди крайних защитников, но и среди полузащитников и нападающих".