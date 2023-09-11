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Марсело назвали «самым переоцененным игроком» в мире — фаны «Реала» бросились на защиту легенды

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Британский журналист Радж Чохан написал в твиттере: «У Марсело самое переоцененное наследие среди всех игроков современного футбола".

«Действительно, он намного хуже защищался, чем любой из тройки Трент, Кансело, Зинченко. Даже его сверстник в то время Жорди Альба был лучше».

«Марсело был главной причиной того, что «Реал» выиграл меньше чемпионатов, чем «Барса», - добавил он.

Началась большая дискуссия, в которой фаны «Бланкос» защищали Марсело от несправедливой критики. 

«Братан справедливо назвал наследие самого титулованного игрока в истории «Реала» переоцененным, лол. Причина, по которой я никогда не воспринимаю твиттер всерьез»

"Вы либо не смотрели его матчи, либо пытались разозлить людей, в любом случае это немного неловко».

«LOL. В расцвете сил Марсело входил в десятку лучших в мире, не только среди крайних защитников, но и среди полузащитников и нападающих".

 

4 комментария

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JENNINGS
«Действительно, он намного хуже защищался, чем любой из тройки Трент, Кансело, Зинченко» - что.я.только что.прочитал??? Кто это вообще такой этот Радж Чохан?
Марсело - лучший ЛЗ 2010-х! Достойный преемник Роберто Карлоса! Если бы не Марсело, наоборот, «Реал» выиграл бы в разы меньше трофеев!
+19
-3
+16
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laruff
Настолько глупое заявление, что даже как-то неудобно его комментировать 😂🤦‍♂️
+11
-1
+10
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vrazrez
Марсело в атаке на самом деле был на порядок сильнее, чем в защите. Его место было скорее в полузащите, но там он был бы недостаточно работоспособен.
+3
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+3
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Roman Betenya
Понимание футбола на уровне местных хэйтеров. "Журналист".
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