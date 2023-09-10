7 комментариев

🚨 «Реал Мадрид» нацелился на нападающего «Сити». А вот теперь внимание! 😲
«Реал Мадрид», похоже, уже строит планы на следующее лето.
После расставания с Каримом Бензема клуб думает, кем может заменить француза в долгосрочной перспективе.
Fichajes сообщает, что у сливочных появился новый кандидат.
Удивительно, но это не Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд, хотя их имена по-прежнему на карандаше у Переса. Появился еще один кандидат.
Речь идет о Хулиане Альвареса из «Ман Сити». 23-летний чемпион мира присоединился к горожанам в прошлом году за €23 млн, а теперь может переехать в Мадрид. За время своего пребывания в «Сити» аргентинец забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач в 55 матчах, большую часть времени выходя со скамейки запасных.
Сообщается, что «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 18-летнего Эвана Фергюсона, который феерит в «Брайтоне», что потенциально может открыть двери для ухода Альвареса.
Трансферная стоимость Альвареса составляет €60 млн.
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