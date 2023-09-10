7 комментариев

«Реал Мадрид», похоже, уже строит планы на следующее лето.

После расставания с Каримом Бензема клуб думает, кем может заменить француза в долгосрочной перспективе.

Fichajes сообщает, что у сливочных появился новый кандидат.

Удивительно, но это не Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд, хотя их имена по-прежнему на карандаше у Переса. Появился еще один кандидат.

Речь идет о Хулиане Альвареса из «Ман Сити». 23-летний чемпион мира присоединился к горожанам в прошлом году за €23 млн, а теперь может переехать в Мадрид. За время своего пребывания в «Сити» аргентинец забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач в 55 матчах, большую часть времени выходя со скамейки запасных.

Сообщается, что «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 18-летнего Эвана Фергюсона, который феерит в «Брайтоне», что потенциально может открыть двери для ухода Альвареса.

Трансферная стоимость Альвареса составляет €60 млн.