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📸 Игрок «Реала» на тренировках удивил одноклубников исполнением штрафных. Даже заслужил овации от Крооса!

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На одной из последних тренировок «Мадрида» Родриго приятно удивил одноклубников исполнением штрафных.

Бразилец забил три гола прямым ударом со стандарта. На третьей попытке Родриго вратарь даже не попытался отразить удар.

И самое приятное: Гоэс заслужил аплодисменты от самого Крооса!

Обычно штрафные в «королевском клубе» исполняют как раз Кроос и Алаба, пишет Marca. Может, после увиденного на тренировке они позволят Родриго попробовать свои силы на стандартах в официальных матчах?

Хотя самодеятельность в «Реале» не любят. В игре с «Сельтой» Гоэс не реализовал пенальти. После матча оказалось, что бить с точки должен был Модрич. Такая рокировка игроков очень не понравилось Анчелотти.

А как вам скиллы Родриго?

2 комментария

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Stanislav Vlasov
Родриго тоже иногда исполняет штрафные..
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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