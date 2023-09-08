📸 Игрок «Реала» на тренировках удивил одноклубников исполнением штрафных. Даже заслужил овации от Крооса!
На одной из последних тренировок «Мадрида» Родриго приятно удивил одноклубников исполнением штрафных.
Бразилец забил три гола прямым ударом со стандарта. На третьей попытке Родриго вратарь даже не попытался отразить удар.
И самое приятное: Гоэс заслужил аплодисменты от самого Крооса!
Обычно штрафные в «королевском клубе» исполняют как раз Кроос и Алаба, пишет Marca. Может, после увиденного на тренировке они позволят Родриго попробовать свои силы на стандартах в официальных матчах?
Хотя самодеятельность в «Реале» не любят. В игре с «Сельтой» Гоэс не реализовал пенальти. После матча оказалось, что бить с точки должен был Модрич. Такая рокировка игроков очень не понравилось Анчелотти.
А как вам скиллы Родриго?
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