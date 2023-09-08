На одной из последних тренировок «Мадрида» Родриго приятно удивил одноклубников исполнением штрафных.

Бразилец забил три гола прямым ударом со стандарта. На третьей попытке Родриго вратарь даже не попытался отразить удар.

И самое приятное: Гоэс заслужил аплодисменты от самого Крооса!

Обычно штрафные в «королевском клубе» исполняют как раз Кроос и Алаба, пишет Marca. Может, после увиденного на тренировке они позволят Родриго попробовать свои силы на стандартах в официальных матчах?

Хотя самодеятельность в «Реале» не любят. В игре с «Сельтой» Гоэс не реализовал пенальти. После матча оказалось, что бить с точки должен был Модрич. Такая рокировка игроков очень не понравилось Анчелотти.

А как вам скиллы Родриго?