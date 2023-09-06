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В этом сезоне Рамосу придется играть против «Реала». Что об этом думает сам Серхио?

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Спустя 18 лет после ухода Рамос вернулся в «Севилью», где делал свои первые шаги в профессиональном футболе.

Возвращение защитника на родной стадион вышло очень эмоциональным. Серхио признался, что для него возвращение в стан «красно-белых» было долгом: «Мое сердце просило меня вернуться домой. У меня перед «Севильей» был долг. Я хотел как можно скорее с ним рассчитаться».

Как бы поклонники не радовались такому красивому возвращению игрока в родной клуб, сложно забыть, что Серхио 16 сезонов провел в «Мадриде».

Рамосу неизбежно придется вернуться на «Бернабеу», чтобы сыграть против команды, капитаном которой он был 6 лет.

Серхио с нетерпением ждет выезд в Мадрид. Он надеется, что поклонники «королевского клуба» будут ему рады:

«Мое сердце разрывается между «Севильей» и «Реалом». Я надеюсь, что болельщики на «Бернабеу» примут меня с той же любовью, которую я испытываю к ним».

Вместе с «Севильей» Рамос отправится на «Сантьяго Бернабеу» лишь в конце февраля. Но со своей бывшей командой защитник встретится раньше. «Красно-белые» примут в гостях подопечных Анчелотти 22 октября, команды встретятся в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Какой прием Рамосу устроит «Сантьяго Бернабеу»? Делитесь мнением в комментах!

1 комментарий

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Андрей Батурский
Месси и Рамос - легенды умной атаки и умной обороны.
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